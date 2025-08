Operação no Aeroporto da Madeira continua condicionada

A operação no Aeroporto da Madeira mantém-se condicionada devido ao vento forte que se faz sentir no extremo leste da ilha.

Até ao momento dois voos foram desviados para o Porto Santo (um da JET2 e outro da TUI) e um proveniente de Lisboa, operado pela Ryanair regressou ao aeroporto de partida.

Entretanto o voo da Transavia, com chegada prevista para as 18h10, com origem em Amsterdão, foi cancelado.

A ligação da Madeira com aquela cidade dos Países Baixos também não será efectuada, de acordo com o site Flightradar24.

Neste momento são vários os aviões que sobrevoam a ilha à espera de uma 'aberta' que lhes permita aterrar em segurança.