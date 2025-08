Apanha da lapa origina mais de metade das 110 infracções detectadas pela GNR na Madeira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, até 31 de Julho, um total de 110 infracções por contra-ordenação no âmbito da legislação da pesca na Região Autónoma da Madeira. Mais de metade destas infracções (61) estão directamente relacionadas com a apanha ilegal de lapa, prática que continua proibida por determinação da Direcção Regional das Pescas.

Este número representa um aumento expressivo face ao mesmo período de 2024, ano em que foram contabilizadas 43 infracções e apreendidos 297 quilos de pescado. Em contraste, este ano, a GNR já procedeu à apreensão de 1.288 quilos de pescado, reflectindo a intensificação das acções de fiscalização em toda a costa madeirense.

Neste sentido, a GNR destaca que tem vindo a intensificar a sua acção de fiscalização, "com o objectivo de garantir a salvaguarda dos recursos marinhos e promover o cumprimento da legislação em vigor, em estreita cooperação com as entidades regionais. Esta actuação visa não apenas assegurar a preservação da espécie para as gerações futuras, mas também defender o equilíbrio ambiental através de acções concertadas de vigilância, sensibilização e aplicação da lei".

"A protecção da lapa, à semelhança de qualquer outro recurso marinho, constitui um esforço conjunto entre as autoridades e a comunidade, com o objectivo de garantir uma utilização responsável e sustentável dos recursos naturais da Madeira", sublinha.