Sérgio Conceição evoca o seu maior amigo no futebol

O treinador Sérgio Conceição despediu-se hoje de Jorge Costa, que morreu aos 53 anos, recordando-o o antigo internacional português e diretor do futebol profissional do FC Porto como o maior amigo que conheceu na modalidade.

"E sim, também foste o maior amigo que tive no futebol e quem contigo privou sabe que do teu coração brotava tanta bondade como vontade de ganhar. Descansa em paz, Jorge. És e serás sempre o 'Bicho', o capitão que nunca se rendeu", vincou o ex-avançado e antigo treinador dos 'dragões', numa publicação nas redes sociais, acompanhada por quatro fotos entre ambos.

Sérgio Conceição e Jorge Costa conheceram-se nas camadas jovens do FC Porto e chegaram à equipa principal 'azul e branca', conquistando em conjunto duas edições da I Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, entre 1996 e 1998, numa década em que os 'dragões' comemoraram o pentacampeonato, feito inédito no futebol português.

Os dois internacionais lusos coincidiram ainda em 28 jogos pela seleção principal de Portugal - cinco dos quais no Euro2000 e três no Mundial2002 -, reencontrando-se em 2006, quando Jorge Costa se despediu em definitivo do FC Porto e rumou aos belgas do Standard de Liège, na última experiência como jogador profissional.

"Fizemo-nos homens mais depressa, prescindimos dos devaneios de juventude para cumprir o sonho de sermos profissionais de futebol. Caminhámos juntos no FC Porto, no Standard de Liège, na seleção, conquistámos títulos, partilhámos a fúria pela vitória nos jogos e nos treinos. Rimos muito, chorámos às vezes, e assim se construiu uma amizade para a vida", acrescentou.

Jorge Costa, antigo defesa central internacional português do FC Porto e até agora diretor para o futebol profissional do clube, morreu hoje, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

As cerimónias fúnebres vão começar na quarta-feira, com homenagens no Estádio do Dragão entre as 15:00 e as 22:00, estando a missa de corpo presente agendada para o dia seguinte, na Igreja de São João Baptista da Foz do Douro, antes da romagem ao Cemitério de Agramonte.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e foi capitão durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

O ex-defesa somou 50 internacionalizações e dois golos pela seleção principal de Portugal, que representou nas fases finais do Euro2000 e do Mundial2002, já depois de ter conquistado o Mundial de sub-20 de 1991, em Lisboa.