Rússia abate 93 drones ucranianos em seis regiões, na Crimeia e Mar Negro

As defesas aéreas russas abateram 93 drones ucranianos sobre seis regiões do país, sobre a Crimeia anexada e o Mar Negro, informou hoje o Ministério da Defesa russo.

"Durante a noite, das 23:30 do dia 02 de agosto às 05:00 do dia 03 de agosto, hora de Moscovo, as defesas aéreas intercetaram e destruíram 93 drones ucranianos de asa fixa", refere-se no relatório militar.

De acordo com os militares russos, 60 veículos aéreos não tripulados foram abatidos sobre o Mar Negro e um foi destruído na Península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

Os outros drones foram destruídos sobre as regiões de Voronezh (18), Belgorod (7), Bryansk (3) e Kursk (2), todas na fronteira com a Ucrânia, e nas regiões de Nizhny Novgorod (1) e Krasnodar (1).

Devido ao ataque aéreo, as autoridades suspenderam temporariamente as operações nos aeroportos de São Petersburgo e Pskov, bem como no aeroporto de Sochi, um 'resort' no Mar Negro.

O presidente da Câmara de Sochi, Andrei Proshunin, adiantou que os destroços de drones atingiram um depósito de combustível e causaram um incêndio.

"De acordo com os dados preliminares, não houve vítimas", escreveu o autarca na rede de mensagens Telegram, pedindo aos cidadãos que não publicassem imagens do incêndio nas redes sociais.