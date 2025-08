Juventude do JPP quer ministro a explicar extinção da FCT

Na sequência do anúncio da extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), "a Juventude do JPP reagiu com indignação à decisão anunciada esta quinta-feira pelo Ministro da Educação, Fernando Alexandre", refere uma notícia do partido.

Citando Nuno Freitas, membro da Juventude do JPP, "a extinção da FCT vem colocar em causa a formação e o financiamento dos investigadores científicos", reforçando que "não podemos aceitar que uma entidade como esta, que fomenta a investigação, a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, seja extinta com o pretexto de uma reorganização eficiente", disse.

O jovem "não deixa de apontar o dedo ao Governo PSD/CDS, questionando se 'é esse o sinal que querem passar aos jovens que querem seguir este ramo, e aqueles que exercem o importante papel de investigação?'", frisa citado pelo partido.

Nuno Freitas acrescenta: "O Ministério da Educação e Fernando Alexandre têm o dever de vir esclarecer se a recém criada Agência para a Investigação e Inovação irá cumprir as mesmas funções que a FCT cumpria até ao momento."

O JPP recorda que "a Fundação para a Ciência e Tecnologia, criada em 1997, é a principal instituição pública de financiamento científico".