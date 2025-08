Condutor de autocarro reanima homem em paragem cardiorrespiratória no Funchal

Um passageiro com cerca de 50 anos sofreu hoje uma paragem cardiorrespiratória no interior de um autocarro, em Santo António, no Funchal.

Segundo outro passageiro que seguia na mesma viagem, o condutor parou o pesado e iniciou de imediato as manobras de reanimação antes da chegada dos meios de socorro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) continuaram depois a reanimá-lo, tendo a vítima sido transportada para o hospital com sinais vitais.