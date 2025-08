Homem que tentou matar outro num bar fica em prisão preventiva

O indivíduo que na tarde do último domingo tentou matar outro homem na sequência de uma desavença num bar localizado na zona das Madalenas, no Funchal, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na tarde desta sexta-feira, no Tribunal da Comarca da Madeira, onde lhe foi aplicada a medida de coacção mais gravosa.

Segundo o DIÁRIO apurou, a agressão ocorreu num bar localizado nas Madalenas, em Santo António, já ao final da tarde de domingo.

A vítima, um homem com cerca de 40 anos, ficou gravemente ferida, e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado crítico.

O agressor, um homem de 38 anos já referenciado, foi detido pela Polícia Judiciária na passada quinta-feira.

Num comunicado emitido a PJ informou que a detenção ocorreu na sequência de um mandado de detenção fora do flagrante, da responsabilidade do Ministério Público do Funchal.

“Os crimes foram praticados num estabelecimento de restauração e bebidas, na sequência de um desentendimento que culminou com o agressor a desferir duas facadas nas costas da vítima”, informou a PJ, dando conta que o arguido está referenciado por vários crimes, entre eles o de ofensas à integridade física.