Avião da Jet2 forçado a efectuar 'go around' vertical devido ao vento forte

Ontem, dia 1 de Agosto, um Boeing 737-800 da companhia britânica Jet2 foi forçado a efectuar um 'go around' vertical, devido aos ventos fortes que condicionaram a operação no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, no sábado.

Arremeter ou borregar é o procedimento no qual o piloto de uma aeronave retoma o voo, após falhas no procedimento de aterragem ou caso o piloto não tenha referência visual da pista. A arremetida ou borrego pode ocorrer ainda em voo, durante a recta final ou após a aeronave ter tocado a pista.

O canal do YouTube 'Madeira Aviation Spotting' registou a "insana" manobra em vídeo.

Confira abaixo:

Refira-se ainda que, de acordo com a página da ANA-Aeroportos de Portugal, a operação aeroportuária decorre hoje com normalidade na Madeira, após terem sido registados ontem vários cancelamentos.

Seis voos cancelados no Aeroporto da Madeira Este sábado já foram cancelados seis voos no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas.

As previsões meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo apontam, de resto, para vento "fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte" na Madeira, que deverá ser fraco (inferior a 15 km/h) na zona do Funchal.