Centro para a IA Responsável quer afirmar Portugal como referência europeia

O Centro para a inteligência artificial (IA) Responsável autonomizou-se como associação em maio e tem como objetivo consolidar a sua posição como impulsionador na área e afirmar Portugal como referência europeia, disse hoje à Lusa fonte oficial.

O Centro para a IA Responsável tem como presidente executivo (CEO), Paulo Dimas, que foi vice-presidente da Unbabel, tecnológica portuguesa que foi comprada pela norte-americana TransPerfect, fornecedora mundial de soluções linguísticas e de IA para negócios globais.

A decisão de autonomizar a associação sem fins lucrativos em maio deste ano "pretende consolidar a posição do Centro como impulsionador da área de IA Responsável e reforçar a sua capacidade para desenvolver novas iniciativas que afirmem Portugal como referência europeia nesta área", disse a mesma fonte.