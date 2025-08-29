"Vamos continuar a investir nas nossas corporações, vamos continuar a investir nos nossos bombeiros e nas melhores condições profissionais dos mesmos", assumiu hoje Miguel Albuquerque.

A garantia foi deixada, esta tarde, pelo presidente do Governo Regional durante a a entrega de viatura auto escada aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Na ocasião, o chefe do executivo madeirense aproveitou para destacar as políticas implementadas pelo seu Governo em matéria de Protecção Civil, nomeadamente através de "uma verba constante de investimento" nos meios técnicos e na formação das corporações.

"As políticas que estão a ser seguidas são no sentido de garantir a máxima prevenção relativamente ao nosso território, no sentido de evitar, no tempo de incêndios, os fogos", disse Albuquerque, vincando que "as coisas têm corrido muito bem".

"Nós aqui tomamos decisão com base em decisões técnicas dos nossos profissionais de Protecção Civil", atirou ainda em jeito de crítica, frisando que não toma decisões "com base em opiniões de cafés ou dos comentadores de televisão".