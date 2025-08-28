RIR critica eficácia da limpeza dos terrenos anexos ao Hospital dos Marmeleiros

O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) voltou esta quinta-feira, 28 de Agosto, a levantar preocupações relativamente ao estado dos terrenos circundantes ao Hospital dos Marmeleiros, na cidade do Funchal.

Em nota emitida, o partido recorda que "por diversas fez alertas públicos" relativamente à falta de limpeza dos terrenos, situação que aumenta o risco de incêndio.

A nova contestação surge após o anúncio do Governo Regional de que foram investidos 115 mil euros em trabalhos de limpeza, desmatação e remoção de espécies invasoras. O RIR considera que os efeitos da intervenção foram pouco duradouros, já que passados poucos dias da conclusão dos trabalhos, "já é visível o crescimento de plantas invasoras, o que revela a ineficácia das medidas aplicadas e levanta sérias dúvidas sobre a real sustentabilidade da operação".

115 mil euros para proteger o Hospital dos Marmeleiros contra incêndios A Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, visitou, esta manhã, o Hospital dos Marmeleiros para acompanhar a intervenção realizada nos terrenos anexos à unidade, destinada à mitigação e contenção de riscos de incêndios florestais.

É, no mínimo, irónico que um valor tão avultado como 115 mil euros tenha sido canalizado para uma ação que em nada resolve o problema a médio e longo prazo. Pior ainda, esta “limpeza” nem sequer contemplou algo tão básico como a manutenção das bermas e muros da instituição de saúde situada logo abaixo, continuando esses espaços a apresentar-se em estado de abandono e negligência. RIR

O RIR aproveita a ocasião para voltar a questionar o Governo Regional sobre o projecto de construção de um parque de estacionamento no Hospital dos Marmeleiros, anunciado em 2021: "Afinal, em que ponto está essa obra prometida, que continua sem sair do papel, mas que seria uma mais-valia para utentes, familiares e profissionais de saúde?"

O partido defende um "planeamento sério, gestão eficiente dos recursos públicos e intervenções duradouras que salvaguardem realmente a segurança das pessoas, das infra-estruturas e da própria floresta", em vez de intervenções que classifica como “acções de cosmética”.