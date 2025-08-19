Campanha contra condução sob efeito do álcool começa hoje

As autoridades portuguesas realizam a partir de hoje ações de fiscalização e prevenção da condução sob efeito do álcool, no quadro do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, foi anunciado na segunda-feira.

A campanha Taxa Zero ao Volante, realizada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) tem ações previstas na Guarda (hoje e a 20 de agosto), Elvas (21), Portalegre (22) e Tomar (25).

Em Portugal, "em 2023, um em cada quatro condutores falecidos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l", referem as autoridades em comunicado conjunto.

"Do total das vítimas de acidentes de viação autopsiadas, 23% apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legalmente permitido, das quais 73% excediam a taxa considerada crime", pode ainda ler-se no comunicado.

As autoridades alertam que "conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora".

Esta será a oitava das 11 campanhas planeadas para este ano, no âmbito do PNF de 2025, que prevê ações mensais.