Funchal recebe workshop sobre inteligência emocional e crescimento profissional
No dia 6 Setembro, sábado, entre as 15 e as 19 horas, o Hotel Barceló Funchal Oldtown recebe o workshop 'Eneagrama: O GPS do Sucesso Profissional', conduzido pela professora e mentora Verónica Faria.
O evento é voltado a líderes, gestores, empreendedores e colaboradores de todas as áreas que desejam desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional e habilidades de comunicação, alcançando resultados mais concretos e sustentáveis na carreira.
Durante o workshop, os participantes irão explorar o Eneagrama, uma ferramenta mundialmente utilizada para compreender diferentes perfis de personalidade. "Se procura mais direcção, impacto e leveza na forma como trabalha e se relaciona, este workshop é para si", sublinha a mentora.
As inscrições, que têm um custo de 25 euros, já se encontram abertas e as vagas são limitadas. Para os interessados, a inscrição pode ser efectuada através do seguinte link: Workshop Eneagrama: O GPS do Sucesso Profissional - Funchal.