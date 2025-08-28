OpenAI anuncia alterações ao ChatGPT para identificar situações de crise mental

A OpenAI anunciou alterações nos seus modelos de inteligência artificial (IA) para que identifiquem situações de crise mental durante as conversas com o ChatGPT, com novas salvaguardas e bloqueios de conteúdo.

O ChatGPT já conta com uma série de medidas que são ativadas quando detetam numa conversa que os utilizadores tentam autoflagelar-se ou expressam intenções suicidas, oferecendo recursos para procurar ajuda de especialistas, bloqueando conteúdo sensível ou ofensivo, não respondendo aos seus pedidos e tentando dissuadi-los.

Também são ativadas quando os utilizadores partilham a sua intenção de causar danos a outros, o que também pode implicar a desativação da conta e a denúncia às autoridades, caso os revisores humanos considerem que existe um risco.

As medidas são reforçadas no caso de os utilizadores serem menores de idade, avança a OpenAI.

Especificamente, a empresa irá melhorar a deteção em conversas longas, uma vez que, "à medida que a conversa [entre o utilizador e o chatbot] aumenta, parte do treino de segurança do modelo pode deteriorar-se", segundo explica a OpenAI.

As alterações também visam reforçar o bloqueio de conteúdo, como imagens de automutilação.

Além disso, a OpenAI está a explorar maneiras de colocar os utilizadores em contacto com familiares e não apenas com os serviços de emergência.

"Isso pode incluir mensagens com um único clique ou chamadas para contactos de emergência, amigos ou familiares, com sugestões de linguagem para tornar o início da conversa menos intimidante", explica a empresa dona do ChatGPT.

A OpenAI anunciou estes trabalhos na terça-feira, no mesmo dia em que Matt e Maria Raine, pais de Adam Raine, um adolescente de 16 anos que se suicidou em abril, processaram a empresa devido ao papel que o ChatGPT desempenhou, conforme relata o The New York Times.

Os pais acusam o 'chatbot' de priorizar a interação com o modelo em detrimento da segurança do menor.

No início de agosto, um estudo do Centro de Combate ao Ódio Digital citado pela Associated Press (AP), concluiu que o ChatGPT é capaz de fornecer informações e instruções sobre comportamentos prejudiciais para jovens, como o uso de drogas ou distúrbios alimentares.

O estudo analisou mais de três horas de interações entre o 'chatbot' e investigadores que se fizeram passar por adolescentes vulneráveis, sendo que, embora o modelo de IA tenha emitido avisos contra atividades arriscadas, continuava a fornecer planos detalhados sobre comportamentos prejudiciais.

Os investigadores do Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH - Center for Countering Digital Hate, em inglês) repetiram as suas perguntas em grande escala, classificando mais de metade das 1.200 respostas do ChatGPT como perigosas.