Viola de Arame da Madeira em destaque no novo álbum dos Mar&Ilha lançando hoje nos Açores

O projeto Mar&Ilha, da ilha do Pico, lança hoje, dia 26 de agosto, durante a Semana dos Baleeiros das Lajes do Pico, o seu segundo álbum de originais “Cordas Primas”, um trabalho que reúne pela primeira vez no mesmo palco todas as violas de arame portuguesas.

Entre os distintos convidados deste disco encontra-se o músico madeirense Roberto Moniz, que participou na gravação do tema “Espaço Bastante” com a inconfundível sonoridade da Viola de Arame da Madeira, dando voz e presença a este instrumento que é um dos símbolos maiores do património musical madeirense.

A apresentação do álbum acontece está noite pelas 23h30, no Jardim da Baleia na Ilha do Pico , o músico madeirense Roberto Moniz fez questão de entregar a representação da Madeira a uma nova geração de músicos: ao jovem Victor Teixeira, primeiro aluno a concluir o Curso Profissional de Instrumentista em Cordofones Madeirenses no Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Referiu o Musulogia que “ é o jovem Victor Teixeira quem subirá ao palco no concerto de lançamento deste álbum, levando consigo não só a tradição, mas também o futuro da Viola de Arame.”

O álbum composto por nove temas inéditos e pela recriação de “Que amor não me engana”, de Zeca Afonso, o disco “Cordas Primas” é uma verdadeira celebração dos cordofones portugueses, reunindo num só trabalho a riqueza das sonoridades regionais e a frescura da criação contemporânea.

Roberto Moniz disse ao DIÁRIO que para a Madeira, este momento tem um significado especial: além da minha participação como músico convidado, a presença do jovem aluno do Conservatorio - Escola das Artes da Madeira, Victor Teixeira, na estreia ao vivo do álbum confirma a vitalidade e continuidade da tradição madeirense, projetando a Viola de Arame num dos encontros mais marcantes da música portuguesa actual.

O jovem músico Victor Teixeira é aluno do professor Pedro Gonçalves na Conservatorio da Madeira.