Ondulação e ventos fortes levam Peru a encerrar 88 dos seus 122 portos

O Peru fechou hoje 88 dos seus 122 portos devido à ondulação e ventos fortes associados ao anticiclone do Pacífico Sul, que já causaram uma morte, indicaram as autoridades marítimas.

Esta medida de prevenção inclui a suspensão de todas as atividades de pesca e lazer, detalharam as autoridades, que anunciaram ainda que um membro da marinha peruana morreu ao cair ao mar de um barco patrulha em Puerto Pimentel, a 780 km ao norte de Lima.

O número de portos encerrados pode aumentar dependendo da evolução destas condições meteorológicas, que deverão prolongar-se até meio da próxima semana, alertaram as autoridades marítimas.

Ao todo, "88 dos 122 portos estão fechados, o que mostra que o impacto das ondas nas costas peruanas é considerável", declarou o capitão de fragata Enrique Varea, da direção hidrográfica e de navegação da Marinha, a um canal de televisão local.

De acordo com a autoridade naval, o anticiclone também provocou uma queda nas temperaturas e a ocorrência de tempestades de areia em Pisco e Paracas, na costa central do Peru.

O anticiclone do Pacífico Sul está associado a ventos alísios, fortes e persistentes, que criam uma pressão atmosférica elevada devido a uma massa de ar frio, estável e seco, explicou o Serviço de Meteorologia.

No final de 2024 e em janeiro de 2025, partes das costas do Peru e do Chile foram atingidas por ondas muito fortes devido a este anticiclone.