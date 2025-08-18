Cinco aviões divergidos devido ao vento em Santa Cruz

As operações no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo estão novamente condicionadas.

Até ao momento, segundo a aplicação Flyghtradar, cinco aviões já foram divergidos para outros aeroportos, uma vez que não conseguiram aterrar em Santa Cruz.

O avião da Luxair, de Luxemburgo, divergiu para Las Palmas pelas 9h05. O da Transavia, proveniente de Amesterdão, que deveria ter aterrado pelas 9h10, divergiu para o Porto Santo. O mesmo aconteceu com o avião da Transavia, proveniente de Paris.

Outro avião da companhia aérea Transavia, de Nantes, de França, também divergiu para o Porto Santo.

Por fim, o avião da companhia espanhola Ibéria, de Madrid, que deveria ter chegado à Madeira às 10h20, divergiu para o Algarve.

Três outros aviões encontram-se ‘às voltas’ a sobrevoar a zona, à procura de uma janela de oportunidade para aterrar.

A rajada máxima de vento na estação meteorológica de Santa Catarina, em Santa Cruz, foi de 69 km/h, às 8h30.