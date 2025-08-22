Ministro israelita da Defesa ameaça destruir cidade de Gaza

O ministro israelita da Defesa advertiu hoje que a cidade de Gaza poderá ser destruída, a menos que o Hamas aceite os termos de Israel, enquanto o país se prepara para uma ofensiva ampliada na área.

Um dia depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter dito que autorizaria as forças armadas a tomar a cidade de Gaza, o ministro da Defesa Israel Katz advertiu que a maior cidade do enclave poderá "transformar-se em Rafah e Beit Hanoun", áreas reduzidas a escombros no início da guerra.

"As portas do inferno abrir-se-ão sobre as cabeças dos assassinos e violadores do Hamas em Gaza --- até que concordem com as condições de Israel para acabar a guerra", escreveu Katz numa publicação na rede social X.

O ministro reafirmou ainda as exigências de cessar-fogo impostas por Israel: libertação de todos os reféns e desarmamento completo do Hamas.

O Hamas disse que libertaria os reféns em troca do fim da guerra, mas rejeitou o desarmamento sem a criação de um Estado palestino.