Governo aprova apoios à tesouraria e reposição da actividade em empresas afectadas

O Governo aprovou hoje apoios à tesouraria das empresas afetadas diretamente pelos incêndios e a isenção de contribuições para a Segurança Social, bem como o apoio às que mantiverem os postos de trabalho.

No final do Conselho de Ministros, que se realizou em Viseu, o primeiro-minsitro, Luís Montenegro, anunciou, sem quantificar, "apoios à tesouraria das empresas afetadas diretamente pelos incêndios e à reposição da sua capacidade produtiva".

A decisão faz parte de um pacote que inclui cerca de 45 medidas.