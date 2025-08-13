Suspensa circulação na Linha do Algarve após colisão entre comboio e veículo

Um abalroamento ferroviário a uma viatura ligeira numa passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves, fez hoje dois feridos e levou ao corte da circulação na Linha do Algarve, disseram fontes oficiais.

O acidente ocorreu na passagem de nível junto a Poço Barreto, concelho de Silves, distrito de Faro, e levou ao corto da circulação entre as estações de Alcantarilha e de Silves, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:31, para o abalroamento de um comboio a um veículo ligeiro, que causou dois feridos e um assistido.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Portimão, referiu à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

Para o local foram destacados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre elementos das equipas de socorro e forças policiais, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).