Central da Serra de Água em obras para aumentar capacidade de armazenamento hídrico

A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) prossegue a execução da empreitada de aumento da capacidade de armazenamento da Central Hidroelétrica da Serra de Água, um investimento estratégico do Governo Regional avaliado em 4,42 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Inserido na iniciativa 'Aumento da capacidade de produção de energia com base na fonte hídrica', no âmbito da categoria de Transição Climática do PRR, o projecto tem como principal objectivo garantir uma resposta mais robusta à crescente integração de energias renováveis intermitentes no sistema electroprodutor regional, através do reforço da capacidade de armazenamento da infra-estrutura hídrica existente.

De acordo com a entidade, até Julho de 2025, "a obra registou avanços significativos". A escavação do túnel, com uma extensão de 520 metros, está concluída, incluindo a travessia sob a estrada regional na boca da Encumeada. Face à complexidade geológica do terreno, foi necessário instalar mais de 450 cambotas, estando agora em curso a fase de recobrimento armado, fundamental para garantir a estanquidade e integridade estrutural da infra-estrutura.

No que respeita ao reservatório, localizado junto ao poço de acesso à galeria existente, as fundações encontram-se finalizadas, tendo sido instaladas 220 microestacas, que perfazem um total de 4.151,5 metros de profundidade perfurada. A estrutura armada do reservatório está atualmente em fase de montagem do ferro, prevendo-se que a betonagem tenha início ainda durante o mês de Agosto.

A intervenção compreende também a ligação hidráulica entre o novo sistema e a infra-estrutura já existente, permitindo criar, nesta primeira fase, um volume útil adicional de 10.450 metros cúbicos, de um total previsto de 18.000 metros cúbicos numa futura fase de expansão.

Este projecto representa um passo decisivo na consolidação da transição energética na Região, ao reforçar a nossa capacidade de armazenamento hídrico e garantir maior estabilidade e segurança no aproveitamento das energias renováveis Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas

O governante acrescenta ainda que !este investimento vem complementar a remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água, concluída em 2024, que permitiu duplicar a potência instalada de 5,2 MW para 10,8 MW. Com o aumento da capacidade de armazenamento, será possível maximizar o potencial da infra-estrutura renovada, promovendo uma operação mais eficiente, contínua e resiliente, ajustada às exigências de um sistema eléctrico cada vez mais dependente de energias renováveis e exposto a variações sazonais".

A empreitada decorre na zona da Encumeada, em estreita articulação com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e com a colaboração das Câmaras Municipais de Ribeira Brava e de São Vicente, assegurando o cumprimento de todas as normas ambientais e minimizando os impactos na mobilidade local.