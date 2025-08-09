CDS satisfeito com apoio à modernização da frota pesqueira

O candidato do CDS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos incentivou, hoje, os pescadores a aproveitarem os apoios para a renovação das embarcações que se dedicam a faina deste pescado. A candidatura encabeçada por Lídio Aguiar, esteve, esta tarde, em Câmara de Lobos, na Festa do Peixe-Espada-Preto.

O cabeça-de-lista, na ocasião, fez questão de enaltecer o trabalho desenvolvido por Teófilo Cunha, enquanto Secretário Regional com a pasta das Pescas. Isto porque, de acordo com Lídio Aguiar, "foi graças e esse trabalho, sobretudo junto das instâncias da União Europeia, que há, no Orçamento Regional, uma verba para apoiar a renovação do Peixe-espada-preto, em cinquenta por cento, ficando os restantes 50% a cargo do armador".

O candidato centrista salientou a importância que este pescado tem na cultura e gastronomia do concelho e da Região e espera que os pescadores e armadores do peixe-espada-preto aproveitem estes apoios para renovarem as embarcações, até 18 metros (máximo permitido pela União Europeia), por forma a terem melhores condições para praticarem a sua arte.

Lídio Aguiar apontou que as melhorias visam aumentar a qualidade do pescado, as condições de trabalho e a segurança dos pescadores. Além disso, há a expectativa de que melhores condições possam atrair os jovens para a profissão.

As candidaturas para este apoio estarão abertas até o início de Outubro, representando uma oportunidade significativa para os armadores, conclui Lídio Aguiar.

