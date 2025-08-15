Fracassam negociações para elaborar tratado sobre poluição plástica

Os 185 países reunidos em Genebra, Suíça, não conseguiram chegar a um acordo esta madrugada sobre um texto vinculativo para combater a poluição plástica, que está a piorar em todo o planeta.

"Não teremos um tratado sobre a poluição plástica aqui em Genebra", resumiu esta manhã o representante da Noruega durante uma sessão plenária.

Um pouco antes, a Índia e o Uruguai tinham salientado a incapacidade dos negociadores "de chegarem a um consenso".

Apresentado esta madrugada, um novo texto de compromisso continha ainda mais de uma centena de pontos a esclarecer, após 10 dias de intensas negociações, mas os chefes de delegação reunidos em sessão informal não conseguiram chegar a um acordo.

O Uganda solicitou uma nova sessão de negociações para uma data posterior, e a comissária europeia para o Ambiente, Jessika Roswall, considerou que Genebra permitiu estabelecer "uma boa base" para o reinício das negociações.

O diplomata equatoriano Luis Vayas Valdivieso, que já presidia as negociações quando fracassou a anterior ronda diplomática em Busan, na Coreia do Sul, no final de 2024, deverá dar uma breve conferência de imprensa, de acordo com os serviços da ONU.

Teoricamente, a sequência de negociações, que começou em Genebra a 05 de agosto, deveria terminar à meia-noite (23:00 em Lisboa) de quinta-feira.

Permanecem profundas divisões entre os dois campos: De um lado, a UE e países como Canadá, Austrália, nações da América Latina, África e ilhas querem menos plástico - que começa a contaminar o planeta a afetar a saúde humana - e, acima de tudo, esperam reduzir a produção mundial de plástico.

Do outro lado, estão países essencialmente petrolíferos, que se recusam a aceitar qualquer restrição à produção de hidrocarbonetos, base da indústria do plástico, e qualquer proibição de moléculas ou aditivos perigosos.