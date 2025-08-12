Sismo de magnitude 6,3 atinge leste da Indonésia sem alerta de 'tsunami'

Um sismo forte de magnitude 6,3 atingiu hoje a Papua, uma província do leste da Indonésia, anunciou o Serviço Geofísico dos Estados Unidos (USGS), que excluiu o risco de 'tsunami'.

O terramoto, registado às 17:24 locais (08:24 em Lisboa), ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, a cerca de 193 quilómetros a noroeste da cidade de Abepura, na Papua.

Desconhece-se até ao momento se o sismo causou vítimas ou danos.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico afirmou que não havia ameaça de 'tsunami', segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O USGS tinha inicialmente anunciado uma magnitude de 6,5, antes de rever o valor em baixa.

O vasto arquipélago indonésio é frequentemente afetado por sismos por integrar o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico.

Trata-se de um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectónicas colidem, que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à bacia do oceano Pacífico.

Um sismo de magnitude 6,2 que abalou a ilha de Sulawesi (Celebes) em janeiro de 2021 matou mais de 100 pessoas e deixou milhares de desalojados.

Em 2018, um tremor de magnitude 7,5 seguido de um maremoto em Palu, em Sulawesi, matou mais de 2.200 pessoas.

Em 2004, um terramoto de magnitude 9,1 atingiu a província ocidental de Aceh e desencadeou um 'tsunami' que matou mais de 170.000 pessoas na Indonésia.