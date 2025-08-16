Emoções ao rubro No Europeu de Windsurf na classe Raceboard

Após ontem não ter havido regatas por falta vento, Pedro Côrte Moura, do Clube Naval do Funchal, teve hoje um dia cheio de emoções mistas fortes no Campeonato da Europa em Riga.

Com o objectivo de atacar em força o 'top 5' da classificação geral, o navalista entrou nas regatas do dia com um 4.º lugar. Seguiram-se mais três regatas "com altos e baixos significativos", dá conta um comunicado do clube.

Na 3.ª regata do dia, Pedro Côrte Moura voltou a arrancar forte, liderando toda a primeira parte, caindo no final da prova para 5.º lugar.

Na 4.ª regata, conseguiu um bom arranque, que foi anulado logo de seguida com um grande salto de vento, que surpreendeu a grande maioria dos atletas.

Esta surpresa, separou-o definitivamente da restante frota (aqueles que viriam a ser os 7 primeiros desta regata), dando-lhes uma vantagem inalcançável. O madeirense ficou-se pela 10.ª posição.

Em resumo, Pedro Côrte Moura somou as classificações de 4.º, 14.º, 5.º e 10.º, os melhores e os piores resultados até ao momento, estando agora em 8.º lugar da geral.

Amanhã será o derradeiro dia de competição, que se antevê renhida, com os opositores directos muito próximos (tanto à frente como atrás) e previsão de vento muito forte.