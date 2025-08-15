Número de mortos por causa das monções no Paquistão sobe para 50 em 24 horas
Pelo menos 50 pessoas morreram na sequência das chuvas torrenciais no norte do Paquistão nas últimas 24 horas, de acordo com um novo relatório divulgado hoje pelas autoridades.
A maioria das mortes - 43, incluindo oito crianças e duas mulheres - ocorreu na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, divulgados pela Agência France-Presse (AFP).
Outras sete pessoas morreram na Caxemira, segundo o documento.
O relatório atualizado eleva o número de mortos para mais de 350 desde o início da temporada de monções no final de junho.
Desde o dia 26 de junho as chuvas intensas provocaram enchentes repentinas e deslizamentos de terra, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.