Animação turística rende cinco vezes mais em impostos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 8 de Agosto, dá conta que o sector do Turismo contribuiu, em 2024, com 1,3 milhões de euros ao Fisco. Só este ano já foram registados 47 novos agentes.

Fraternidade com ligação histórica

Festa Luso-Venezuelana anima Ribeira Brava até domingo. Comunidade quer ser parte activa do desenvolvimento regional.

‘Primark’ apontada à Madeira

Retalhista irlandesa é uma das marcas que estarão em contactos para ocupar a área dos cinemas no Madeirashopping, entretanto encerrados.

“Agora é mais difícil motivar os jovens para desporto”

Após 50 anos de Ensino, Rui Cunha despede-se com uma legião de admiradores e destaca: “A melhor coisa que tenho na vida são os amigos”.

Destaque ainda para a reportagem que integra o ciclo de trabalhos jornalísticos que antecedem as Eleições Autárquicas: Falta de estacionamento preocupa em Santa Maria Maior.

