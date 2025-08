Madeirenses cumprem tradições em New Bedford

Hoje é o último dia da festa madeirense do Santíssima Sacramento em New Bedford, nos Estados Unidos da América, e um dos pontos altos foi o desfile, mais conhecido nos Estados Unidos da América por parada, que levou milhares às ruas daquela cidade.

No cortejo participaram dezenas de carros alegóricos, grupos de folclore, bandas filarmónicas e as autoridades locais, do estado de Massachusetts. Este ano contou ainda com a presença do Embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América, Francisco Duarte Lopes, do Cônsul de Portugal em New Bedford, Tiago Sousa, do conselheiro das comunidades madeirense nos Estados Unidos da América, Leonel Teixeira, e ainda o convidado de honra da 109.a edição da Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento, o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, em representação do governo regional da Madeira.

A parada começou pelas 15 horas nos EUA (20 horas em Portugal) e decorreu em cerca de duas horas pelas artérias principais do norte da cidade de New Bedford.

Todos os anos as ruas do norte da cidade são fechadas ao trânsito, o que implica um aparato policial, por questões de segurança. A parada conta com a participação de centenas e centenas de participantes, oriundos das mais diversas associações e movimentos cívicos da cidade.

Também neste desfile participam os 50 estudantes bolseiros a quem o Clube Madeirense S.S. Sacramento atribui uma bolsa ide 1000 dólares a cada um e ainda os cerca de 100 festeiros da comissão de festas de 2015.

Por fim, o cortejo desemboca no Madeira Field, local onde decorre a festa, na qual participam, ao longo de quatro dias, cerca de 360 mil pessoas.

Este evento termina com discursos oficiais das mais diversas entidades presentes.

Esta noite ainda actuará, no palco principal, o duo Sandra e Ricardo, que viajou da Madeira para participar naquela que é considerada a maior festa da diáspora portuguesa.