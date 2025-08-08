Oferta de 260€ em combustível ou 500€ em supermercado na compra do seu próximo carro

A Virtualcar acaba de arrancar com uma campanha exclusiva que irá tornar a compra do seu carro novo ainda mais vantajosa. Até ao próximo dia 8 de Agosto, todos os clientes que adquirirem uma viatura nova beneficiam de um bónus adicional, um cartão de combustível no valor de 260 euros ou um cartão de supermercado no valor de 500 euros.

A oferta adapta-se ao valor do automóvel. Para veículos até 10 mil euros, é atribuído o bónus em combustível. No caso de viaturas com valor superior, os clientes recebem o valor monetário que permite abastecer a despensa.

Mas as vantagens não ficam por aqui. Independentemente da opção, o stand oferece ainda depósito cheio no momento de entrega, primeira manutenção gratuita, registo automóvel e condições especiais de financiamento.

Mais informações sobre esta campanha, as condições e o stock disponível podem ser consultadas aqui. Em alternativa, pode também contactar a equipa da Virtualcar através dos contactos habituais.

Virtualcar Barreiros

291147041

966437993

961928678

Virtualcar Santo António

291652704

915325758