CDU defende estratégia preventiva e séria para combater incêndios

A CDU defendeu, hoje, que deve existir uma estratégia preventiva e séria, com base em medidas concretas, para combater os incêndios. A candidatura à Câmara Municipal do Funchal esteve no sítio das Lajinhas, freguesia do Monte para "levantar a voz por uma política de prevenção eficaz contra os incêndios e por medidas concretas que coloquem a segurança da população em primeiro lugar".

Ricardo Lume recordou que, nas Lajinhas, continua viva a memória dos incêndios ocorridos em 2010, 2013 e 2016, que deixaram um rasto de destruição. Foram prometidas soluções, "mas a verdade é que passados nove anos desde os trágicos fogos de 2016, pouco ou nada foi feito para proteger as pessoas".

Verbas europeias existiram, mas não foram aproveitadas com responsabilidade. Onde deveria haver prevenção, houve inércia, incapacidade e má gestão por parte da Câmara Municipal do Funchal e do Governo Regional. A CDU não hesita em dizer: foi um falhanço das políticas do PSD e do CDS. Ricardo Lume

Entre as medidas defendidas pela CDU está o envolvimento da população numa cultura ativa de segurança e prevenção; uma aposta no ordenamento do território e na reconversão florestal; a substituição de espécies altamente inflamáveis, como os eucaliptos, acácias, giestas e carquejas, por espécies endémicas da Madeira; e a implementação de políticas baseadas em estudos há muito feitos, "que continuam engavetados por falta de vontade política".

“Não estamos a inventar nada. O que falta é coragem política para fazer o que tem de ser feito. Prevenir é proteger. Reagir tarde demais, como temos visto, custa vidas, bens e esperança", considera o candidato à Câmara Municipal do Funchal.