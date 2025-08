SNMOT reitera disponibilidade para reunir com Governo Regional

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) mostrou-se, hoje, disponível para reunir com a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, a fim de abordar as reivindicações dos trabalhadores da Horários do Funchal. Esta é uma das conclusões de uma longa declaração enviada a Pedro Rodrigues e que foi partilhada com a comunicação social.

Nessa missiva, Manuel Oliveira clarifica algumas questões relativas a este processo, que tem feito correr 'muita tinta', com várias greves a serem agendadas. Aponta que as actualizações salariais deste anos foram " aplicadas de forma discriminatória aos Trabalhadores dos HF, destinando-se apenas aos Trabalhadores não Sindicalizados e aos Trabalhadores Sindicalizados no Sindicato afeto à CGTP/PCP.

Além disso, indica que a administração dos HF "nunca apresentou qualquer proposta ao SNMOT para efeitos de correção da atualização salarial para 2025, para além da que foi apresentada na Direção Regional do Trabalho".

Por outro lado, indica que sempre "utilizou e sempre utilizará os canais oficiais, pois só assim se preservará a transparência dos processos negociais e da manutenção da idoneidade das partes".

"O SNMOT irá continuar a desempenhar o seu papel de forma independente e sempre em sintonia com a vontade manifestada pelos Trabalhadores, foi para esse desiderato que a Direção do SNMOT foi eleita, e exorta V. Exas a fazerem o mesmo. O Governo RAM foi eleito para representar e defender os interesses de todos os Madeirenses com o recato, a educação e o comportamento que uma instituição dessa magnitude exige. Salvo melhor opinião, certas expressões oriundas do Governo da RAM não cabem nem podem caber num Estado de Direito e Democrático", indica na missiva endereçada à secretaria da tutela.