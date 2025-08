Três estradas principais com cortes em Viana e Vila Real por causa dos incêndios

A Estrada Nacional (EN) 301, no distrito de Viana do Castelo, e a EN304 e o Itinerário Principal (IP) 4, em Vila Real, estavam hoje, às 16:15, condicionados ao trânsito devido à ocorrência de incêndios rurais, avisou a GNR.

No distrito de Viana do Castelo, a circulação rodoviária está condicionada na EN301 nos dois sentidos, com corte de trânsito entre Extremo (concelho de Arcos de Valdevez) e Paredes de Coura, indicou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a informação disponível no ponto de situação relativo às 16:15 de hoje, no distrito de Vila Real há condicionamentos à circulação rodoviária também nos dois sentidos da EN304, com corte entre Alto do Velão e Ermelo, no concelho de Mondim de Basto, e no IP4, junto à localidade de Arrabães.

Em comunicado, a GNR reforçou que a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades, através de uma atuação preventiva e de um esforço de patrulhamento nas áreas florestais.

Pelas 16:30, mais de 2.200 operacionais e cerca de 710 meios de transporte, inclusive 19 meios aéreos, combatiam 63 incêndios rurais em Portugal continental, com destaque para os fogos em Vila Real e Celorico de Basto (distrito de Braga), segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio numa zona de mato em Vila Real, registado no sábado às 23:45 e que se mantém ativo, era o que mobilizava o maior número de meios de combate, com 456 operacionais, 150 meios terrestres e sete meios aéreos.

Destaca-se ainda o incêndio em Celorico de Basto, no distrito de Braga, que deflagrou no sábado pelas 18:00 e que se mantém ainda em curso, estando a ser combatido por 286 operacionais, apoiados por 97 veículos e dois meios aéreos, segundo a ANEPC.

Os fogos em Vila Real e em Celorico de Basto estavam, pelas 16:30 de hoje, nas ocorrências consideradas significativas, de acordo com a Proteção Civil, a que se juntam outros três incêndios rurais, inclusive um em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, que deflagrou no domingo ao início da noite e que continua ativo, estando a ser combatido por 57 operacionais, apoiados por 20 veículos.

Para a Proteção Civil, as ocorrências significativas são as que, cumulativamente, têm os critérios de: estado "em curso" (em evolução sem limitação de área) ou "em conclusão" (sem perigo de propagação), duração superior a três horas e mais de 15 meios de proteção e socorro envolvidos.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.

Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental, designadamente Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, estão hoje sob aviso vermelho, o mais elevado numa escala de três, devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja no caso de Vila Real e Bragança e amarelo nos restantes casos.

Os restantes distritos de Portugal continental apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção de Beja, que estará a amarelo, e de Faro, que volta a ser o único distrito do continente sem qualquer aviso.