Fogos em Penafiel e Ponte da Barca com duas frentes activas

Os incêndios em Penafiel (Porto) e Ponte da Barca (Viana do Castelo) tinham hoje, ambos, duas frentes ativas que obrigaram os bombeiros a proteger habitações, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Num balanço feito à Lusa cerca das 07:30, Pedro Araújo referiu que os incêndios mais significativos da manhã de hoje eram em Ponte da Barca (Viana do Castelo) e em Penafiel (Porto), estando dominados ou em rescaldo os fogos de Arouca (Aveiro) e Paredes (Porto).

Sobre a situação em Ponte da Barca, aquela fonte explicou que o fogo tinha duas frentes ativas em zona florestal e de mato, mas os bombeiros estavam a fazer "defesas perimétricas" para proteger as povoações de Paradela e Sobredo.

Uma das frentes de fogo segue na direção daquelas duas localidades, mas não estão em perigo, disse.

De acordo com a ANEPC, este incêndio, que arde desde domingo, mobilizava, às 07:30, 658 operacionais apoiados por 227 meios terrestres.

Quanto ao incêndio de Penafiel, também se mantém duas frentes ativas, "uma delas junto a habitações, mas nenhuma delas corre risco imediato". No terreno estavam 230 operacionais e 67 veículos.

No total dos incêndios registados no continente, a ANEPC totalizava hoje 2.589 operacionais no combate às chamas, apoiados por 949 veículos e um meio aéreo, "que está a fazer a monitorização dos incêndios noturnos e diurnos, nomeadamente recolha de imagens com câmara térmica para ajudar a definir estratégias".

Na quinta-feira, o combate aos incêndios provocou cerca de 30 feridos ligeiros, a maioria elementos da Proteção Civil, com situações de intoxicações, entorses e quedas com escoriações, disse a mesma fonte.

Em Ponte da Barca, foram assistidos, no local ou no hospital, 21 pessoas, entre as quais dois civis. Em Arouca registaram-se oito feridos ligeiros, todos da Proteção Civil, e em Penafiel três bombeiros foram transportados para o hospital.