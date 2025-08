JPP acusa PSD de bloquear audição sobre cancelamento do segundo helicóptero para a Madeira

O deputado do JPP na Assembleia da República, Filipe Sousa, denunciou este sábado, através de comunicado à imprensa, o que classifica como obstrução política do PSD ao pedido de audição da ministra da Administração Interna sobre o cancelamento do prometido segundo helicóptero para reforçar o combate aos incêndios na Madeira.

Filipe Sousa considera uma "vergonhosa obstrução política protagonizada pelo PSD" o impedimento da realização de uma audição urgente com a ministra Maria Lúcia Amaral na Assembleia da República, destinada a esclarecer a exclusão da Madeira do plano nacional de meios aéreos de combate a incêndios.

O requerimento do deputado único do JPP foi submetido há cerca de uma semana, na sequência de declarações públicas de membros do Governo Regional confirmando que o segundo helicóptero prometido não chegaria este ano.

"Esta posição do PSD, que se diz defensor dos interesses dos madeirenses, revela um desrespeito inaceitável pelas populações da Madeira, que continuam a enfrentar o flagelo dos incêndios com meios escassos e promessas incumpridas", sublinha o parlamentar.

O JPP recorda que o segundo meio aéreo havia sido anunciado e assumido politicamente tanto pela aliança governativa regional como pela coligação PSD/CDS que governa na República, após os incêndios de Agosto de 2024.

Filipe Sousa critica duramente o silêncio dos deputados do PSD eleitos pela Madeira: "Calaram-se quando deveriam ter pedido explicações, e continuam em silêncio após o seu partido, o PSD, ter bloqueado a presença da ministra no Parlamento, depois ainda vêm dizer que são pela defesa dos interesses dos madeirenses, provando-se, com mais este comportamento, que essa narrativa tem sido apenas um isco para ganhar votos. Travaram um pedido legítimo de escrutínio parlamentar e responsabilização política".

O parlamentar do JPP revela que o PSD, na Conferência de Líderes, "atirou" a reapreciação do pedido de audição à ministra para 10 de Setembro. "Esta era a altura certa para a ministra esclarecer o que se passou, e não quando a época dos incêndios se aproxima do fim", refere.

Perante esta "sabotagem política", Filipe Sousa lança um desafio direto aos deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira, questionando se vão continuar "calados e submissos ao centralismo de Lisboa", se assumem ter enganado a população sobre o helicóptero e se concordam com a exclusão da Região do dispositivo nacional.

"O JPP não pactua com esta hipocrisia política, e estará aqui para mostrar quem é que trabalha para defender os interesses da Madeira e quem sempre se vergou aos interesses centralistas", afiança Filipe Sousa.

Conclui afirmando que está em causa "da maior importância para assegurar um dispositivo com meios adequados à defesa de vidas humanas, bens, património florestal e o respeito pelos madeirenses", acrescentando: "Quem bloqueia o escrutínio político, protege o erro e perpetua a impunidade. O PSD traiu a Madeira mais uma vez. E os madeirenses têm o direito de saber porquê".