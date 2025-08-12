Alegado grão-mestre de loja maçónica com morada na Madeira investigado por burlas financeiras

A Unidade Nacional Contra-Corrupção da Polícia Judiciária investiga um autointitulado grão-mestre de uma loja maçónica independente por suspeitas de burlas financeiras, revela hoje a edição 'on-line' do Expresso.

O suspeito, que tinha alegadamente negócios com arguidos do megaprocesso de tráfico de diamantes e fraude de bitcoins, foi interceptado em escutas telefónicas a combinar encontros suspeitos, segundo documentos judiciais consultados pelo Expresso.

Apesar de ter morada na Madeira, as autoridades acreditam que o homem se encontra actualmente a residir em Madrid. No ano passado foi emitido um "pedido de paradeiro para notificação de arguido", mas o suspeito nunca compareceu aos interrogatórios da PJ.

De acordo com a investigação revelada pelo Expresso, o alegado grão-mestre esteve envolvido num esquema que incluía:

Tentativas de abertura de contas bancárias suspeitas

Depósito de cheques fraudulentos de 270 mil euros

Fabricação de documentos falsos, incluindo cartas de condução do Reino Unido

Uma cúmplice, suspeita de ser "testa-de-ferro" em várias empresas lideradas pelo homem, tentou depositar um cheque de valor elevado numa agência bancária portuguesa, mas o banco alemão emissor alertou posteriormente que se tratava de "uma fraude".

Membros da maçonaria ouvidos pelo Expresso descrevem o suspeito como "um pouco excêntrico" e "nada discreto", comportamentos considerados inadequados no meio maçónico. O homem terá criado uma cisão com uma loja de maior dimensão para assumir um papel de liderança e chegou a vender produtos de uma suposta loja maçónica norte-americana através das redes sociais.