‘Queda’ de bancos criou instabilidade financeira junto da diáspora

Betania Costa admite que a situação vivida na Venezuela impacta aqueles que regressaram à Madeira. A psicólogo especializada na área das migrações assume que, mesmo na Madeira, muitos continuam a sentir aquilo que se passava no país que os acolheu.

Está a decorrer na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, a conferência ‘A Diáspora como Estratégia do Futuro’, inserida na Festa Luso-Venezuelana, que decorre na Ribeira Brava, desde hoje e até ao próximo domingo. A sessão está a ser moderada por Victor Hugo, jornalista coordenador das Comunidades do DIÁRIO.

Os transtornos financeiros, decorrentes do colapso de bancos, também se revelam como um grande desafio, que impacta as vidas. No fundo, são projectos de vida criados a pensar em retornar a ‘casa’, que acabaram por perder investimentos e perdas financeiras.

Também Ana Bracamonte, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, admite que ainda hoje há quem sofra com as consequências da ‘queda’ de bancos. A autarca indica que, mesmo sem pensar em regressar, muitos há que continuam a investir na Região.