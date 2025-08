Grupo SATA relança tarifa grátis para crianças

O Grupo SATA relança uma das suas campanhas mais emblemáticas: a tarifa gratuita para crianças, conforme adianta em nota à imprensa.

Até 15 de agosto de 2025, os clientes poderão reservar viagens com tarifa gratuita para crianças, para voos a realizar entre 16 de setembro e 12 de dezembro de 2025, nos percursos (e em ambos os sentidos) entre Lisboa/ Porto/ Faro/ Funchal e os Açores.

A campanha aplica-se a voos operados pela Azores Airlines e pela SATA Air Açores, e permite que cada adulto viajante beneficie de tarifa gratuita para um bebé (até 23 meses) e uma criança (dos 2 aos 11 anos), desde que a reserva seja efetuada em conjunto, na classe tarifária BASIC.

As reservas podem ser feitas no site oficial das companhias aéreas (www.azoresairlines.pt), nos balcões de venda das transportadoras, através do Contact Center ou em agências de viagens.

Esta iniciativa, já habitual nas companhias do Grupo SATA, visa incentivar as viagens em família e promover o arquipélago dos Açores como destino ideal para momentos de lazer, tranquilidade e de contacto com a natureza.