Hoje termina o prazo para as candidaturas à 1.ª fase das universidades

Termina nesta segunda-feira o prazo para as candidaturas à 1.ª fase do concurso de acesso às universidades e politécnicos em todo o país. As candidaturas ao ensino superior pelo concurso nacional são feitas através do portal da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), devendo o candidato possuir para o efeito uma senha de acesso.

Quem não entrar nesta fase, pode ainda apresentar candidatura à 2.ª fase do concurso nacional no período de 25 de Agosto a 3 de Setembro ou à 3.ª fase no período de 23 a 25 de Setembro.

No caso da Universidade da Madeira, foram colocadas a concurso as seguintes vagas em cursos de grau de licenciatura: Artes Visuais (18), Comunicação, Cultura e Organizações (37 vagas), Design (33 vagas), Estudos de Cultura (34 vagas), Línguas e Relações Empresariais (43 vagas), Psicologia (30 vagas) Bioquímica (22 vagas), Engenharia Biomédica (22 vagas), Engenharia Civil (20 vagas), Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (20 vagas), Engenharia Física e Computacional (15 vagas), Engenharia Informática (100 vagas), Matemática (22 vagas), Ciências da Educação (29 vagas), Economia (37 vagas), Educação Básica (25 vagas), Educação Física e Desporto (31 vagas), Gestão (55 vagas), Biologia (21 vagas), Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina (38 vagas), Enfermagem (26 vagas) e Direção e Gestão Hoteleira (36 vagas).

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA NO DIA DE HOJE:

10h00- Conferência de imprensa do Partido Socialista no Caniçal, junto à Igreja Velha

10h00- Líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, dá uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira

18h30- Secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, reúne-se com o ministro da Economia e da Coesão territorial, em Lisboa

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 4 DE AGOSTO:

1578 - Batalha de Alcácer Quibir. Morte de D. Sebastião, sem descendência.

1789 - Revolução Francesa. Um mês depois da Tomada da Bastilha é abolido o sistema feudal.

1792 - Nasce o poeta do romantismo inglês Percy Bysshe Shelley, autor de "Prometheus Unbond". Definiu-se como "democrata, grande amante da humanidade e ateu".

1849 - Chegam a Moçâmedes, Angola, os primeiros colonos portugueses, vindos de Pernambuco, Brasil.1901 - Nasce o trompetista de jazz norte-americano Louis Armstrong.

1914 - Grande Guerra de 1914-1918. A Grã-Bretanha comprometida em defender a Bélgica declara guerra à Alemanha. A extensão do Império Britânico leva o conflito à dimensão mundial. Os Estados Unidos mantêm-se neutrais.

1919 - O Senado da Universidade do Porto aprova a criação dos institutos de investigação científica de Anatomia e Histologia na Faculdade de Medicina.

1921 - É criada a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, Açores.

1922 - Ascensão do fascismo em Itália. Início dos ataques dos militantes do Partido Fascista às instituições das cidades italianas.

1935 - Inauguração oficial da Emissora Nacional de Radiodifusão.

1944 - II Guerra Mundial. A Gestapo, polícia política de Hitler, captura Anne Frank e outros 14 judeus holandeses, em Amesterdão, Holanda.

1977 - Morre, aos 92 anos, Ernst Bloch, filósofo marxista alemão cuja Philosophie der Hoffnung ("Filosofia da Esperança") pretendia completar o que ele considerava a visão parcial do marxismo sobre a realidade.

1984 - O Foguete espacial europeu Ariane 3 é lançado de Guiana Space Centre, Guiana Francesa, para o espaço e coloca dois satélites de telecomunicações em orbita geostacionária a 36 mil quilómetros da terra.

1991 - O judoca Li Chang-Su, 24 anos, chega a Seul, tornando-se o primeiro atleta norte-coreano a desertar para a Coreia do Sul desde a divisão da península, em 1945.

1996 - O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) Jonas Savimbi recusa uma das vice-presidências de Angola, proposta pelo Governo angolano, no quadro da reconciliação nacional.

1998 - Começa nova ronda de conversações sobre Timor-Leste, entre os Governos de Portugal e da Indonésia, com mediação das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos.

2003 - Morre, aos 77 anos, o médico João Pulido Valente, resistente antifascista, antigo preso político, fundador da primeira organização maoista em Portugal.

- Morre, com 61 anos, a jornalista e escritora Helena Sanches Osório, antiga diretora do semanário O Independente e do vespertino A Capital.

2004 - É atribuído o Prémio IABSE OstrA "Óscar" mundial da engenharia ao português António Segadães Tavares, pelo projeto de ampliação do Aeroporto Internacional da Madeira, no Funchal.

2005 - Desabamento de uma falésia na praia de Almagreira, em Peniche, Leiria, causa a morte a duas pessoas.

2006 - O parlamento da Ucrânia aprova a nomeação do político pró-russo Viktor Ianukovitch para o cargo de primeiro-ministro.

- Morre, aos 78 anos, José Luís Ferreira da Cunha, antigo secretário de Estado da Informação do VI Governo Provisório, chefe da casa civil da Presidência de Costa Gomes (1914-2001).

2007 - Morre, com 78 anos, o compositor norte-americano Lee Hazlewood, autor de "These Boots Were Made for Walkin", popularizado por Frank Sinatra.

- Morre, aos 81 anos, Raul Hilberg, escritor e historiador norte-americano, conhecido pelas suas obras sobre o Holocausto.

2008 - O Tribunal Constitucional "chumba" o número um do artigo segundo do decreto da Assembleia Legislativa da Madeira, que adaptava a lei do tabaco à região, considerando que o Parlamento madeirense ultrapassou as suas competências legislativas.

- Morre, aos 92 anos, o maestro italo-norte-americano Nicola Rescigno. Em 1953, foi um dos três fundadores da Ópera Lírica de Chicago, Estados Unidos, onde dirigiu Maria Callas na sua estreia e em 1957, co-fundador da Ópera de Dallas, de que seria principal chefe de orquestra até 1990.

2010 - As trabalhadoras independentes e os respetivos parceiros passam a estar formalmente abrangidos pelo direito à licença por maternidade, com a entrada em vigor da diretiva (lei europeia) 2010/41/EU, que revoga e substitui uma lei anterior (Diretiva 86/613/CEE).

- Morre, aos 72 anos, Orlando Worm, desenhador de luz, diretor técnico e um dos fundadores da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.

2012 - O Sudão e o Sudão do Sul alcançam um acordo sobre a partilha da riqueza petrolífera controlada por Cartum antes da partição do país.

- O norte-americano Michael Phelps conquista nos Jogos Olímpicos Londres2012, Inglaterra, a sua sexta medalha em Londres2012, Inglaterra, e a 22.ª da sua história, as mesmas que Portugal conseguiu em 100 anos. No final da sua quarta e última presença na maior prova, Phelps despediu-se com o título na estafeta dos 4x100 metros estilos, encerrando o seu ciclo com 18 medalhas de ouro, duas de prata e outras tantas de bronze.

2013 - A canoísta Joana Vasconcelos sagra-se vice-campeã do Mundo de sub-23 de K1 200, em Welland, Canadá.

- O canoísta Diogo Lopes sagra-se vice-campeão do Mundo de K1 200 de juniores, perdendo o ouro por nove milésimos de segundo em Welland, Canadá.

2014 - O Banco de Portugal nomeia Luís Máximo dos Santos como presidente do 'bad bank', que assumiu os ativos problemáticos do Banco Espírito Santo.

- O Banco de Portugal decide que BES Angola, o banco de Miami e o líbio Aman Bank ficam no 'bad bank', e atribui ainda a este 10 milhões de euros para ajudar a administração na recuperação de ativos.

2015 - O nadador sul-africano Cameron van der Burgh bate o recorde do mundo nas eliminatórias dos 50 metros bruços nos Mundiais disputados em Kazan, Rússia, ao nadar a distância em 26,62 segundos.

- Morre, aos 61 anos, Takashi Amano, designer japonês, considerado pioneiro no aquapaisagismo, autor da exposição "Florestas Submersas" do Oceanário de Lisboa.

2017 - O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, inaugura a maior barragem do país, em Laúca, e lança a primeira pedra em Caculo Cabaça, que a vai superar, obras no rio Kwanza avaliadas em 7.500 milhões de euros.

- Xanana Gusmão demite-se da presidência do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense, assumindo responsabilidade pela derrota nas legislativas de Timor-Leste, e defende que o partido não deve entrar numa coligação de Governo e deve ser oposição.

2019 - Morre, aos 93 anos, Nuon Chea, principal ideólogo do regime comunista cambojano do Khmer Vermelho. Cumpria uma pena de prisão perpetua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

2020 - A Assembleia Legislativa de Macau aprova um novo regime de proteção civil que prevê a criminalização da difusão de "informações falsas", com pena até dois anos de prisão ou multa de até 240 dias

- Duas explosões sucessivas de materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto de Beirute, Líbano, causam mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos. Cerca de 300.000 pessoas ficaram sem casa.

- Tribunal de Relação do Barlavento, em Cabo Verde, decide extraditar para os Estados Unidos o empresário Alex Saab, alegado testa-de-ferro do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

- A Comissão Europeia aprova a criação do novo Banco Português de Fomento, no âmbito dos auxílios de Estado, que foi decidida pelo Governo em junho.

- Morre, aos 59 anos, Juvenal Garcês, ator e encenador, fundou, com Mário Viegas (1948-1996), a companhia Teatral do Chiado em 1990.

2023 - Um tribunal russo condena o opositor do regime Alexei Navalny a 19 anos de prisão por ter criado uma "organização extremista", a sua terceira e mais longa pena de prisão.

- Morre, aos 75 anos, John Gosling, músico inglês, teclista e pianista dos Kinks.

2024 - Morre, aos 82 anos, João Paulo Guerra, jornalista, foi editor e repórter na ex-Emissora Nacional (1974) e chefe do Gabinete de Estudos e Planeamento da Direção de Programas desta estação, na origem da Rádio Difusão Portuguesa (1974-1975).

PENSAMENTO DO DIA: