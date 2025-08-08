PSP regista 81 acidentes rodoviários na Madeira na primeira semana de Agosto

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou, na primeira semana de Agosto, 81 acidentes rodoviários na estradas da Região.

Desses sinistros resultaram 46 feridos ligeiros, dois feridos graves e nenhuma vítima mortal.

O concelho do Funchal foi o mais acidentado, com 34 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 10, e Câmara de Lobos, com 7.

A colisão foi a tipologia mais frequente, com 60 casos, havendo ainda 15 despistes e 4 atropelamentos.

No mesmo período, a PSP realizou operações de fiscalização que levaram à detenção de 23 pessoas por crimes rodoviários.

Vinte e uma foram apanhadas a conduzir sob o efeito de álcool e duas sem habilitação legal.