Perigo máximo de incêndio rural no interior norte e no centro

Grande parte do interior norte e do centro do país, em particular Bragança, Guarda e Castelo Branco, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta previsão abrange sobretudo os concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém.

De acordo com o IPMA, a situação de perigo máximo de incêndio rural irá manter-se nos próximos dias nas mesmas regiões, agravando-se em alguns concelhos do Algarve.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A previsão meteorológica do IPMA para hoje indica tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte nas terras altas, podendo atingir até 40 km/hora, e uma descida da temperatura no litoral centro.

Com exceção do Algarve, todo o território continental está sob aviso amarelo, com as temperaturas máximas mais elevadas a registarem-se em Évora (40 graus), Santarém e Beja (39 graus).