Hoje é notícia no País e no Mundo

A campanha 'Emigrante Chama' vai decorrer hoje e domingo e pretende sensibilizar os emigrantes que regressam a Portugal para comportamentos de risco, informou a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).

Num contexto de temperaturas elevadas e de registo de vários incêndios por todo o país, a AGIF quer, além de alertar para comportamentos de risco em espaço rural, "promover a adoção de medidas de autoproteção e respeito pelas regras em vigor", lê-se no comunicado enviado às redações.

Nesta campanha, que decorre quando é esperado um aumento significativo na chegada de emigrantes por via terrestre e aérea, as ações de proximidade serão feitas pela GNR e, nos pontos de chegada - fronteira de Vilar Formoso e aeroportos de Lisboa, Porto e Faro -, os emigrantes "serão recebidos com mensagens visuais de alerta e materiais informativos".

Hoje também é notícia:

CULTURA

O Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, inaugura hoje uma exposição do artista plástico João Robalo.

"Barro e Alma -- 50 Anos de Percurso Artístico" é o título da exposição que vai ficar patente até 26 de outubro.

O artista albicastrense celebra assim o seu percurso de meio século, no qual tem feito da cerâmica uma expressão viva.

ECONOMIA

Os fornecedores de novos modelos de inteligência artificial (IA) de uso geral, semelhantes ao assistente virtual inteligente ChatGPT, terão, a partir de hoje, de cumprir novas regras de segurança e transparência na União Europeia (UE).

Em causa estão Modelos de Inteligência Artificial Geralmente Acessíveis, isto é, sistemas desenvolvidos com foco em acessibilidade, transparência e uso generalizado, ou seja, IA que pode ser usada por muitos, ao contrário de modelos fechados ou restritos.

Passam a ser sujeitos a novas regras de documentação, transparência, segurança, conformidade com direitos de autor e avaliação de riscos na UE.

São exemplos os modelos treinados ou capazes de gerar linguagem como o ChatGPT da OpenAI, o Google Gemini, o Claude da Anthropic e modelos generativos da Mistral.

INTERNACIONAL

Um novo protesto nacional nos Estados Unidos contra o Presidente Donald Trump está marcado para hoje sob o lema "Raiva Contra o Regime" ("Rage Against the Regime", no original em inglês).

Organizada pelo grupo 50501, cujo nome representa "50 Protests, 50 States, One Movement" (50 protestos, 50 estados, um movimento), a iniciativa pretende mobilizar manifestantes contra aquilo que considera ser um regime anti-democrático.

"Não vamos viver num regime fascista", declarou a organização, apelando à mobilização dos americanos: "Juntem-se a nós para que as vossas vozes sejam ouvidas e tenham raiva contra o regime".

Há pelo menos um protesto previsto em todos os estados do país e estão marcadas no total mais de 250 iniciativas. Em alguns estados, como é o caso da Califórnia, estão agendadas várias ações de protesto.

Este é o quinto mês consecutivo com manifestações por todo o país contra o Presidente republicano.

Em abril passado, o protesto "Hands Off" desencadeou mais de mil manifestações no país para contestar várias medidas aprovadas pela administração Trump desde que regressou à Casa Branca, em janeiro.

POLÍTICA

O Presidente da República cumpre o penúltimo dia da sua visita de quatro dias aos Açores, com passagem por São Miguel e pela ilha da Graciosa, esta última uma paragem que não constava do programa inicial e foi anunciada na sexta-feira.

Na Graciosa, Marcelo Rebelo de Sousa visitará a Fábrica "Queijadas da Graciosa" e Adega Cooperativa Agrícola da Ilha Graciosa.

Em São Miguel, o Presidente da República visita Rabo de Peixe, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia local, Jaime Vieira, e inclui uma caminhada a pé até ao Porto de Pescas a partir da Igreja do Bom Jesus de Rabo de Peixe.

De acordo com o programa divulgado pelo Governo Regional dos Açores, o Chefe de Estado visitará ainda um evento de promoção da carne dos Açores, na Associação Agrícola de São Miguel.