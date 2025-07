Saiba o que hoje é notícia

A Infraestruturas de Portugal (IP) e o consórcio LusoLav, liderado pela Mota-Engil, assinam hoje o contrato de concessão da Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã, e apresentam o acordo de financiamento.

O primeiro troço da linha de alta velocidade previa, no caderno de encargos, a construção de uma ponte rodoferroviária com dois tabuleiros sobre o rio Douro, a reformulação da estação de Porto-Campanhã e a construção de uma nova estação subterrânea em Vila Nova de Gaia, na zona de Santo Ovídio.

Porém, em abril, o consórcio LusoLav (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) apresentou à Câmara de Gaia uma solução alternativa (não excludente da original), com alterações no traçado, a construção de duas pontes em vez de uma sobre o rio Douro e a estação de Gaia em Vilar do Paraíso em vez de Santo Ovídio.

A linha de alta velocidade deverá ligar Porto e Lisboa numa hora e 15 minutos em 2032, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria, e o percurso Porto-Vigo (via aeroporto do Porto, Braga, Ponte de Lima e Valença) em 50 minutos, em 2032.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O músico e cantor norte-americano Lionel Richie dá um concerto em Lisboa, no âmbito da digressão europeia "Say Hello To The Hits", que teve início na Irlanda do Norte e termina esta semana em Espanha.

Ao longo da carreira musical de décadas, iniciada com The Commodores, Lionel Richie venceu vários prémios como Grammys, Óscar e Globo de Ouro, vendeu mais de 125 milhões de discos e compôs sucessos como "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me" e "We Are The World", que escreveu com Michael Jackson para o movimento USA for África.

Richie regressa a Portugal para um espetáculo na MEO Arena, depois da sua última atuação no país, em 2023, no Festival CoolJazz.

A digressão "Say Hello To The Hits" teve Início em Belfast, no passado dia 31 de maio, passa por 16 países, num total de 27 espetáculos, e termina em Madrid, no próximo sábado.