Tempestade tropical Ivo deverá trazer chuva e ondas fortes à costa Mexicana

A tempestade tropical Ivo formou-se hoje no Oceano Pacífico, e deverá atingir as regiões da costa sudoeste do México, de acordo com o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.

Ainda não foram emitidos alertas, porque a tempestade Ivo desloca-se no sentido oeste-noroeste a 35 quilómetros por hora, mas as grandes ondas oceânicas geradas pela tempestade podem causar correntes de retorno fatais, informou o centro de furacões.

Até sábado, a tempestade deve causar inundações repentinas na costa sudoeste mexicana, e espera-se uma precipitação forte, de 50 a 100 milímetros (50 a 100 litros por metro quadrado), agravando o risco em algumas áreas, dependendo da capacidade de escoamento local.

Em locais em redor dos estados mexicanos de Guerrero, Michoacán e no sudoeste de Oaxaca, a precipitação pode atingir os 150 milímetros, noticiou a Associated Press (AP)

De acordo com Centro Nacional de Furacões dos EUA, a expectativa é que a tempestade Ivo atinja a força de um furacão até ao final da semana.

A tempestade Ivo teve ventos máximos sustentados de 65 quilómetros por hora, considerados ventos fortes, com potencial para causar danos moderados.

O seu epicentro está a cerca de 310 quilómetros a sul-sudeste da cidade de Acapulco no México, segundo o centro de furacões.

Várias tempestades sob monitorização, algumas a caminho deste lado do mar..., https://x.com/hurricane_chase/status/1953246258111316386/photo/1

Ivo é a segunda tempestade tropical no Pacífico leste, verificada esta semana, juntando-se à tempestade Henriette.

Hoje a tempestade Henriette teve ventos máximos sustentados de 85 quilómetros por hora, isto é, ventos fortes que podem causar alguns danos e dificuldades, encontrando-se a 2.505 quilómetros a leste de Hilo, no Havai.

Nas próximas 48 horas espera-se pouca alteração na intensidade da tempestade Henriette que se desloca para oeste, informou o centro de furacões.

Foto DR/NHC

No Atlântico, Dexter manteve-se como tempestade tropical, mas a previsão aponta para que se torne um poderoso ciclone extratropical, à medida que se desloca sobre águas abertas. Os ciclones podem trazer tempo moderadamente severo, comparado com tempestades, com chuvas e ventos de superfície moderados.

Hoje, a tempestade Dexter estava centrada a cerca de 490 milhas (790 quilómetros) a sul-sudoeste da Terra Nova, no Canadá, e a mover-se para leste-nordeste a 26 quilómetros por hora de distância da terra.