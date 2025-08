Uma briga no trânsito entre dois casais, nas imediações do parque de estacionamento do Continente, na Cancela, acabou ontem à tarde à pancadaria.

Segundo foi possível apurar, após uma acesa troca de palavras, os envolvidos saíram das viaturas e começaram por trocar ameaças, acabando por se envolver em confrontos físicos.

Um homem de 55 anos foi agredido ao soco e pontapé, sofrendo diversos ferimentos na cara. Já a mulher, da mesma idade, foi empurrada, mas ficou bastante ansiosa e teve de receber tratamento hospitalar.

O socorro às vítimas foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, foi volta das 19 horas.

Para o local foi também chamada a Brigada de Intervenção Rápida da Polícia de Segurança Pública, que teve de intervir para restabelecer a ordem.