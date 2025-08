PJ detém jovem de 25 anos por suspeita de abusar de sobrinha de três anos

Um homem de 25 anos foi detido por suspeita de ter abusado sexualmente da sobrinha de três anos com quem vivia, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

O jovem foi detido na sexta-feira pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária "por suspeita da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, cuja vítima é uma menina de três anos, sua sobrinha", adianta a PJ em comunicado.

Segundo a PJ, o suspeito, residente em Portugal desde 2018, integrava o agregado familiar da vítima desde 2022.

"Em 2024, o pai da menor ausentou-se do país por motivos profissionais e a mãe, que trabalha por turnos, acabou por confiar a filha aos cuidados do tio. Foi neste contexto que este constrangeu a criança a sofrer atos de abuso sexual", salienta.

Apesar da idade, a menina revelou o que aconteceu à mãe que, desde logo, encaminhou o caso para as autoridades.

As diligências investigatórias realizadas pela PJ culminaram na detenção do suspeito nas primeiras 24 horas contadas da comunicação da notícia do crime por parte da PSP a esta Polícia.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação e ficou em prisão preventiva.