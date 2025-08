Carneiro diz que Governo devia ter ativado mecanismo europeu de Proteção Civil

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse hoje, no Algarve, que o Governo devia ter ativado os mecanismos de cooperação com a União Europeia para pré-posicionar meios aéreos para o combate aos incêndios.

José Luís Carneiro falou aos jornalistas em Castro Marim, no distrito de Faro, à margem da apresentação da candidatura do partido à câmara desse concelho algarvio, que terá como primeiro candidato o advogado Ricardo Cipriano, atual vice-presidente da câmara do município vizinho de Vila Real de Santo António.

O líder do Partido Socialista (PS) expressou a sua "solidariedade aos bombeiros e a todos os elementos que integram a Proteção Civil" e destacou a "atuação heroica [com que] têm ao longo da semana combatido os incêndios que deflagraram pelo país, a salvar a vida das pessoas, a salvar e a salvaguardar os seus bens e o seu património".

"Para todas e para todos uma palavra de agradecimento. [...] Em segundo lugar, julgo que a definição do Estado de Alerta é uma boa decisão. O Governo ouviu as palavras do Partido Socialista e pareceu-me adequado", afirmou o dirigente partidário.

José Luís Carneiro concordou com a declaração feita pela ministra da Administração Interna a decretar o Estado de Alerta entre domingo e quinta-feira, mas considerou que o Governo devia também "ter dado um passo ainda em frente, nomeadamente em relação ao diálogo com os parceiros europeus no âmbito do mecanismo europeu de Proteção Civil".

"Era bom termos os mecanismos de apoio aéreo da União Europeia pré-posicionados para que, em função do contexto meteorológico, possamos mobilizar esses meios de forma mais célere para os fazer chegar onde eles venham a ser necessários", disse o antigo ministro da Administração Interna.

O secretário-geral do PS considerou que a declaração do Estado de Alerta para o período em que Portugal vai ser afetado por uma onda de calor com temperaturas que podem superar os 40 graus foi "adequada e ajustada".

"Eu próprio, como bem sabem, [...] fiz três recomendações ao Governo. O Governo ouviu essas recomendações, avançou com o Estado de Alerta. Do meu ponto de vista, seria desejável que se pudesse também avançar com o diálogo com os nossos parceiros europeus para pré-posicionar os meios, porque entre o pedido e o pré-posicionamento de meios demora um conjunto de horas bastante prolongado e em circunstâncias de emergência é muito importante ter esses meios pré-posicionados", argumentou.

José Luís Carneiro deslocou-se ao Algarve para participar na apresentação da candidatura de Ricardo Cipriano à autarquia de Castro Marim, concelho onde o PS tem, segundo o dirigente partidário, "as maiores expectativas para ganhar" nas próximas eleições autárquicas.

"O Ricardo é um jovem com muito talento, com muitas qualidades humanas, cívicas, profissionais. Temos aqui o percurso já cimentado em propostas de desenvolvimento e que fique claro que esta região raiana, que é uma região na qual nós colocámos muita da nossa visão da coesão territorial", disse o líder partidário.

O secretário-geral do PS defendeu a necessidade de se "assumir com esta região um contrato territorial de desenvolvimento futuro para garantir investimento, criar oportunidades de emprego", fixando jovens.

"Nós temos que dar condições de vida àqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, e a melhor forma de fazermos é por intermédio dos contratos territoriais de desenvolvimento para fixar os mais jovens, para atrair investimentos das empresas, para criar economia e com isso criar novas oportunidades de vida para aqueles que vivem nestes territórios particularmente que estão na fronteira com a Espanha e que estão entre o litoral e o interior", propôs.