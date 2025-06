Portugal atinge marco histórico com 41.359 empresas exportadoras

Portugal atingiu um marco histórico com 41.359 empresas exportadoras e o Norte afirma-se novamente como a região mais exportadora, de acordo com um estudo da Informa D&B divulgado hoje.

A região Norte realiza cerca de 35% do valor total das exportações portuguesas sendo que 42% das empresas sediadas na região são exportadoras.

Já a Grande Lisboa cresceu 1,8 pontos percentuais (p.p) desde 2019 em número de exportadoras sendo que 32% das suas empresas já exportam.

Segundo o estudo "As Empresas Exportadoras em Portugal" da Informa D&B que analisou dados até 2023, a dimensão das empresas está relacionada com a sua capacidade exportadora, entre as microempresas, que constituem 94% do tecido empresarial, apenas 9% são exportadoras.

Por outro lado, e representando apenas 0,3% do tecido empresarial, 56% das grandes empresas são exportadoras, assegurando também mais de metade (58%) do valor total das exportações.

As exportações portuguesas estão concentradas nas indústrias, serviços empresariais e grossistas, que em conjunto reúnem 56% das empresas exportadoras.

Porém o setor das Tecnologias de Informação e Comunicação voltou a registar a maior subida em número de exportadoras, representando agora 12% do total.

Lê-se no documento que o número de exportadoras está a crescer há mais de uma década, tendo acelerado nos últimos anos, com mais de 5.000 novas exportadoras a surgir entre 2020 e 2023.

Esta evolução, e apesar da sua queda no período da pandemia, trouxe às exportações um peso cada vez maior na produção de riqueza sendo que em 2023 as exportações corresponderam a cerca de metade do PIB nacional, quase o dobro do registado há 20 anos.

Em 2023 registou-se, no entanto, uma travagem no negócio das exportadoras, devido ao recuo nas exportações de bens, já que os serviços registaram crescimento em 2023.

Quase três quartos das exportações são de bens (72%), embora a maioria das empresas exportadoras (56%) assente o seu negócio na venda de serviços.