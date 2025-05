Bilhetes à venda para o Portugal - Bélgica

O Estádio do Marítimo recebe, esta terça-feira, o embate decisivo da última e derradeira jornada da Liga das Nações em futebol feminino.

As comandadas de Francisco Neto enfrentam, às 18 horas, a equipa da Bélgica, no duelo do tudo ou nada para a permanência na divisão principal desta competição europeia. Em caso de vitória ou empate com as belgas, a Equipa das Quinas terá de disputar o play-off para a desejada manutenção.

Os ingressos, com o custo de três euros, podem ser adquiridos através da Bilheteira Online da FPF ou fisicamente na bilheteira do recinto.

Horário Bilheteira Estádio do Marítimo:

31 de maio a 2 de junho: 10h00 - 19h00

3 de junho (dia de jogo): 10h00 - 18h45