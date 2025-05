Secretário da Economia elogia empresa exportadora de rebuçados no Caniçal

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, iniciou esta terça-feira um périplo pelas empresas exportadoras da Região. A primeira visita do 'Roteiro Empresas Exportadoras' foi à Sweets and Sugar, uma empresa especializada na produção de rebuçados e caramelos de alta qualidade, localizada na Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

Durante a visita, o governante destacou a Sweets and Sugar como "um dos grandes exemplos da capacidade exportadora das nossas empresas, bem como da capacidade de trabalho dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores".

José Manuel Rodrigues sublinhou que esta empresa tem recebido apoio dos fundos europeus e do Governo Regional, contribuindo para "diversificar a economia produtiva regional, criando riqueza e postos de trabalho", com clara aposta na exportação, o que "é uma mais-valia económica."

O secretário regional reafirmou o compromisso do Governo em continuar a apoiar as empresas que queiram investir no arquipélago, defendendo que "o ideal é que possamos vir a ter um sistema fiscal próprio que, a exemplo da Zona Franca, possa estender-se a toda a Região Autónoma". Embora reconheça que este objectivo não será alcançado no imediato, garante que "é um caminho que tem de ser percorrido". Até lá, afirmou que "temos de apoiar, com todos os meios possíveis, o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e lutar, junto da União Europeia, por um novo regime fiscal que seja competitivo para a realidade ultraperiférica da Madeira".

O 'Roteiro Empresas Exportadoras' visa dar destaque às empresas que mais contribuem para a criação de emprego e internacionalização da economia madeirense, pois "é muito importante que a Madeira abra, cada vez mais, a sua economia ao exterior", salientou o governante.

Sobre a Sweets and Sugar

A Sweets and Sugar, que emprega 60 trabalhadores e tem um volume de facturação anual de 10,2 milhões de euros, exporta semanalmente cerca de 70 toneladas de mercadorias a partir do porto do Caniçal. Ricardo Freitas, administrador do grupo, revelou que o principal objectivo é "continuar a crescer e a investir", estando previsto um projecto de ampliação da fábrica que deverá ser concluído dentro de dois anos.

Actualmente, 60% da produção da empresa tem como destino o mercado português, enquanto 25% é exportada para Espanha e 15% para outros países, como Noruega, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Rússia.

Fundada em 1996 como Didier & Queiroz, S.A., a empresa tem alcançado um desempenho notável nos mercados nacional e internacional, participando recentemente na feira italiana Tutto Food Milão e conquistando diversos prémios ao longo dos anos.