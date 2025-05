Bitcoin atinge novo máximo histórico de 109.500 dólares

A Bitcoin, a criptomoeda mais negociada no mercado, atingiu hoje um novo máximo histórico, chegando a 109.500 dólares (96.526 euros), numa altura de incerteza do mercado sobre um possível ataque israelita às instalações nucleares do Irão.

Segundo dados da Bloomberg citados pela agência Efe, às 16:08 (hora de Lisboa), a criptomoeda atingiu um novo máximo histórico de 109.500 dólares, valorizando-se em 2,4%.

Posteriormente, a Bitcoin perdeu força e reduziu os ganhos para 1,5%, caindo novamente abaixo do nível de 109.000 dólares.

Desta forma, a criptomoeda líder do mercado renova máximos (o anterior máximo era de 108.786 dólares; 95.897 euros), registados após a posse do Presidente americano, Donald Trump, em janeiro passado.

Este ano, a Bitcoin valorizou-se em quase 17%.